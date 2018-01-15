В России проходит эксперимент по маркировке табака

15.01.2018 13:44



В России начался эксперимент, связанный с маркировкой табачных изделий, передает «Коммерсант» со ссылкой на постановление правительства. Как пишет издание, он продлится до 31 декабря.

Сообщается, что целью данного эксперимента является разработка и апробация инновационных механизмов цифровой маркировки табачной продукции и отслеживания ее оборота. Также был принят соответствующий документ, который устанавливает механизм идентификации сигаретных пачек электронными точечными кодами типа «Codentify». Он получил поддержку первого вице-премьера Игоря Шувалова.