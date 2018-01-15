РФ может ввести санкции против сотрудников WADA

15.01.2018 13:40



После Олимпиады-2018 в Пхенчхане Москва может ввести санкции против ряда сотрудников WADA (Всемирное антидопинговое агентство), передают «Известия» со ссылкой на председателя комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрея Климова. Уточняется, что ограничения могут коснуться тех функционеров, кто оказал влияние на решение МОК, связанного с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры-2018.