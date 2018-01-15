Яхту Сталина, теплоход «Максим Горький», могут продать в Азербайджан

15.01.2018 12:55



Московское речное пароходство (МРП, входит в AEON Романа Троценко) может продать знаменитый теплоход «Максим Горький», который также известен как «яхта Сталина», сообщает «Коммерсант». Более того, на судно, которое было построено в 1934 году, нашлись потенциальные покупатели, в числе которых – Азербайджанское каспийское морское пароходство.

Что касается сегодняшнего состояния парохода, то с 2014 года, по причине высокой стоимости эксплуатации, его используют как ресторан. Как пишет издание, за судно МРП планируют выручить примерно 20 миллионов рублей.