Анкара осуждает планы США по созданию «сил безопасности» в Сирии

15.01.2018 12:31



Турция с осуждением относится к планам США, связанных с созданием «сил безопасности границы» в Сирии. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД, которое поступило в РИА Новости. «Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе», - говорится в сообщении. В заявлении также напоминается о том, что Анка «решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности».