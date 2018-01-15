Зачинщик резни в школе Перми резал сам себя

15.01.2018 12:10



Как выяснилось, поведение одного из зачинщиков драки, переросшей в поножовщину в пермской школе, было неадекватным: он сам стал наносить себе увечья. Как сообщает сайт «59.ru», об этом рассказали сотрудники торгового центра, в который за помощью обратились очевидцы нападения.

По словам одного из очевидцев, к ним прибежало 12-13 детей, которые рассказали, что конфликт произошел между подростками лет 16. Первым был ранен учитель, затем произошло нападение на других учеников. После чего один из зачинщиков драки стал сам себя резать.

Также, как ране информировали в МВД по Пермскому краю, зачинщиками драки стали бывший и нынешний ученики школы, один из которых «состоял на учете в психоневрологическом диспансере».