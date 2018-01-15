Трамп заявил, что он не считает себя расистом

15.01.2018 10:08



Выступая на пресс-конференции в городе Уэст-Палм-Бич во Флориде, американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что он не считает себя расистом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters. Об этом он заявил после соответствующих обвинений со стороны ООН, прозвучавших после того, как Трамп сравнил некоторых мигрантов в США с «приезжими из дыр». «Я наименьший расист из всех, у кого когда-либо брали интервью», — отметил глава США.