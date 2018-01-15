Михаил Саакашвили дал комментарий по поводу «обещания» Порошенко не вредить России

15.01.2018 08:42



Бывший грузинский лидер и некогда одесский губернатор Михаил Саакашвили дал комментарий по поводу «обязательства» президента Украины Порошенко не вредить интересам России, передает РИА Новости со ссылкой на Фейсбук политика, сомневающегося в подлинности обнародованных документов.

«Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ», — заявил Саакашвили.