В канадском Торонто в зоопарке три панды напали на снеговика - видео

15.01.2018 08:12



В зоопарке Торонто (Канада) три панды покорили пользователей Сети своей забавной игрой со снеговиком. Видео появилось на YouTube-странице канадского зоопарка, передает "РИА Новости".

Герои видео панды Цзя Панап, Эр Шун и Цзя Юйю, обрадовавшись первому снегу, играли между собой и со снеговиком, за что получили большую популярность у пользователей соцсетей. Видео набрало более 65 тыс. просмотров за 3 дня.