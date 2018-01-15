Девятое мая в странах ЕС может стать государственным праздником

15.01.2018 07:37



В странах Европейского союза 9 мая может стать государственным праздником, поскольку для многих стран ЕС эта дата является Днем Победы, передает газета «Известия», ссылаясь на резолюцию Европарламента, которая была принята на последней сессии 2017 года.

Отмечается, что резолюция отправлена в Совет ЕС, Еврокомиссию, национальным парламентам и правительствам стран. В течение месяца должны собрать все подписи в поддержку учреждения нового праздника.