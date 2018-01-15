На канадской авиабазе совершил вынужденную посадку авиалайнер Израиля

15.01.2018 06:14



В Канаде на аэродром ВВС «Гус-Бей» экстренно приземлился израильский авиалайнер Boeing-747 из-за сработавшего сигнала о возгорании в шасси, самолет летел из Нью-Йорка в Тель-Авив, Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Второго телеканала Израиля.

Отмечается, что на канадской авиабазе нет инфраструктуры для приема такого количества пассажиров, и сотни человек были вынуждены около 12 часов просидеть в самолете.