Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на северо-востоке столицы
14.01.2018 23:59
Водитель легкового автомобиля сбил пешехода в Преображенском районе, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
Источник агентства сообщил о том, что в районе дома № 8 по улице 2-я Пугачевская автомобиль Hyundai совершил наезд на пешехода.
По данным агентства ТАСС, пешеход от полученных травм скончался на месте.
Также известно, что водитель иномарки с места происшествия скрылся.
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