Водитель легкового автомобиля сбил пешехода на северо-востоке столицы

14.01.2018 23:59



Водитель легкового автомобиля сбил пешехода в Преображенском районе, передает АГН "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Источник агентства сообщил о том, что в районе дома № 8 по улице 2-я Пугачевская автомобиль Hyundai совершил наезд на пешехода.

По данным агентства ТАСС, пешеход от полученных травм скончался на месте.

Также известно, что водитель иномарки с места происшествия скрылся.