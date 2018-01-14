В Московском государственном университете появится новый факультет

14.01.2018 23:13



В МГУ имени М. В. Ломоносова в скором времени может появиться факультет когнитивных наук. Об этом 14 января рассказал ректор университета Виктор Садовничий, передает агентство городских новостей "Москва".

"...может быть, следующим шагом станет создание факультета когнитивных наук - это тоже океан неизученный. И, возможно, мы подойдем к этому решению", - сообщил Виктор Садовничий.

Уточняется, что когнитивные науки - это область междисциплинарных исследований, изучающая познание и высшие мыслительные процессы.