Напавшую на президента Чехии активистку «Фемен» обвинили в хулиганстве

14.01.2018 21:51



Активистку движения "Фемен" Ангелину Диаш, которая 12 января напала на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке, обвинили в хулиганстве. Дело рассматривается судом пражского района, передает РЕН ТВ.

Сама Диаш считает себя невиновной. По данным местных средств массовой информации, дело будет рассмотрено в ускоренном порядке, нарушительнице грозит до 3-х лет лишения свободы.

Напомним, полуобнаженная женщина напала на чешского лидера на избирательном участке, куда он приехал проголосовать на выборах президента страны. Активистка, увидев Земана, сняла с себя куртку, и, выкрикивая оскорбления, кинулась на него.

Нападавшую задержала и увела охрана президента.