При пожаре на лодке с туристами в Таиланде пострадали 16 человек
При пожаре на перевозившей туристов моторной лодке в Таиланде пострадали, по предварительной информации, шестнадцать человек, передает RT на русском.
О происшествии стало известно 14 января.
По данным телеканала, на моторной лодке, перевозившей туристов от причала в провинции Пхукет до островов Пхипхи, случился пожар.
Известно, что на борту находились 26 туристов из КНР, в том числе 3 детей, а также 5 граждан Таиланда, гид и члены экипажа судна.
Сообщается, что все пострадавшие были доставлены в медучреждения.
В некоторых местных СМИ появилась информация о том, что один из членов экипажа погиб от полученных травм.
Boat carrying Chinese tourists to Thailand's Phi-Phi Islands explodes; 1 crew member dead https://t.co/62NiEZyR8G pic.twitter.com/xN8PK6KMre— The Straits Times (@STcom) 14 января 2018 г.
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