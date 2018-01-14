При пожаре на лодке с туристами в Таиланде пострадали 16 человек

14.01.2018 21:12



При пожаре на перевозившей туристов моторной лодке в Таиланде пострадали, по предварительной информации, шестнадцать человек, передает RT на русском.

О происшествии стало известно 14 января.

По данным телеканала, на моторной лодке, перевозившей туристов от причала в провинции Пхукет до островов Пхипхи, случился пожар.

Известно, что на борту находились 26 туристов из КНР, в том числе 3 детей, а также 5 граждан Таиланда, гид и члены экипажа судна.

Сообщается, что все пострадавшие были доставлены в медучреждения.

В некоторых местных СМИ появилась информация о том, что один из членов экипажа погиб от полученных травм.