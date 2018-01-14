Мария Захарова рассказала, что не хотела идти в пресс-службу, а хотела стать китаистом в МИД

14.01.2018 10:15



Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России, дала интервью телеканалу «Мир», в котором рассказала, что раньше хотела стать китаистом, но как оказалось, мест в этом направлении уже не было, и пришлось идти в пресс-службу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Захарова добавила, что для нее это был большой удар, так как 5 лет учила китайский язык и занималась научной работой в этом направлении, а в результате получила отказ.