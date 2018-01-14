На одном из участков Дмитровского шоссе ограничат движение до июня 2018 года

14.01.2018 08:53



На одной из крупнейших магистралей Москвы - Дмитровском шоссе ограничат движение с 15 января по 30 мая 2018 года, передает «Газета.RU» со ссылкой на информацию агентства городских новостей «Москва».

По данным транспортного комплекса Москвы, движение автотранспорта будет ограничено по одной полосе в каждом направлении от д.70 до пересечения с Бескудниковским бульваром. В этом районе начинается строительство Люблинско-Дмитровской линии.