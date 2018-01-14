Сегодня в Индию с шестидневным визитом приедет премьер-министр Израиля

14.01.2018 05:56



В воскресенье, 14 января, в Индию с шестидневным визитом прибывает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает РИА «Новости», ссылаясь на заявление главы израильского правительства перед отлетом.

Отмечается, что Нетаньяху планирует встретиться с президентом Индии Рамом Натхом Ковиндом, премьер-министром страны Нерендром Моди и главой МИД Сушмой Сварадж, а также подписать пакет двухсторонних соглашений по сотрудничеству Израиля и Индиии в сферах обороны, экономики, туризма и технологий.