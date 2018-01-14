ЛДПР планирует предложить ЮНЕСКО включить пельмени и блины в список нематериального наследия

14.01.2018 05:18



Как заявил депутат думской фракции ЛДПР Александр Курдюмов, Либерально-демократическая партия России предложит включить пельмени и блины в список нематериального наследия ЮНЕСКО, передает РИА «Новости».

По словам депутата, во фракции ЛДПР решили предложить такую идею ЮНЕСКО, поскольку пельмени и блины – это вкуснейшие русские продукты, которые делают в каждом доме, они «должны пройти через века».