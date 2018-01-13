Морякам из Южно-Сахалинска после обращения к президенту РФ выплатили долги по зарплате

13.01.2018 09:22



Сахалинские моряки теплоходов «Порт Мэй», «Тесса», «Маджестик» и «СТ Винд» в июне прошлого года направили письмо президенту России Владимиру Путину с жалобой на руководство в связи с нарушением прав моряков и задержку зарплат. В результате вмешательства Генеральной прокуратуры по указанию Путина, долги морякам выплатили. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на заявление председателя ДВО РПСМ Николая Суханова.