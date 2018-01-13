Ученые: Употребление некоторых продуктов снижает риск развития рака

13.01.2018 08:24



Британские ученые Института Бабрахама во время своих исследований установили, что при употреблении клетчатки, которой богаты крупы, овощи и фрукты, уменьшается риск развития колоректального рака и осуществляется его профилактика, передает газета «Известия» со ссылкой на РИА «Новости».

По данным исследователей, при ферментации пищевых волокон организм производит короткоцепочечные жирные кислоты, уменьшающие количество белка HDAC2, который появляется в результате возникновения рака.