МИД РФ вызвал временного поверенного Швеции из-за ситуации с посольством

12.01.2018 19:20



Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что временному поверенному Швеции был заявлен решительный протест из-за отсутствия должной реакции властей на ситуацию с посольством и торговым представительством России в Швеции, пишет Интерфакс. Имеется в виду инцидент с Леонидом Карнюшеным, который проник на российскую территорию и нанес материальный ущерб имуществу РФ.