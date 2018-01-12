В 2018 году сотрудники МВД смогут выехать для проведения отдыха в 13 стран

12.01.2018 16:55



Ассоциация туроператоров России сообщила о согласованном главой Министерства внутренних дел Владимиром Колокольцевым списке из 13 стран, где в 2018 году смогут отдохнуть сотрудники МВД, пишет РБК. Так, для проведения отпуска доступны Белоруссия, Азербайджан, Армения, Абхазия, Казахстан, Киргизия, Северная Осетия, Таджикистан, Туркменистан, Южная Осетия и Узбекистан, а также Куба, Вьетнам и Китай.