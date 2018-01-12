Дональд Трамп отменил визит в Лондон из-за нежелания участвовать в открытии нового здания посольства

12.01.2018 10:31



Президент Америки Дональд Трамп отменил свой рабочий визит в Великобританию, запланированный на февраль 2018 года. Об этом он сообщил в своем Twitter, пишет ТАСС. По его словам, главной причиной отмены этого визита стало нежелание участвовать в церемонии открытия нового здания американского посольства в Лондоне, которое было построено по решению экс-президента США Барака Обамы.