Российская хакерская группа Fancy Bears планирует совершить атаки во время Олимпиады

12.01.2018 08:48



Американская компания по кибербезопасности ThreatConnect Inc. сообщила о планирующихся атаках российских хакеров на сайты Олимпийского совета Азии, Всемирного антидопингового агентства и антидопингового агентства США, во время проведения зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее, пишет Интерфакс. По мнению компании, атаки планирует осуществлять российская хакерская группа Fancy Bears.