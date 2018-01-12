Королева Британии рассказала о достоинствах и недостатках монаршей короны

12.01.2018 08:33



Британская королева Елизавета II в документальном фильме компании BBC рассказала о важности ношения монаршей короны и как ее тяжело носить из-за тяжелого веса, передает «Газета.RU» со ссылкой на The Guardian.

По словам королевы, корона Британской империи украшена 2,8 тыс. драгоценными камнями (жемчугами, алмазами, изумрудами, сапфирами и рубинами) и весит около 1,3 кг, ее очень неудобно и тяжело носить, но носить корону приходится, поскольку она является «очень важными атрибутом».