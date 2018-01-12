Основатель Facebook объяснил грядущие изменения в алгоритме формировании новостной ленты соцсети

12.01.2018 06:34



Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook объяснил грядущие изменения алгоритма формирования новостной ленты. Об этом сообщает «Газета.RU» со ссылкой на сообщение Цукерберга на его странице.

Напомним, газета Financial Times писала, что Facebook планирует снизить приоритет публикаций от брендов и СМИ и уделить много внимания постам от родственников и друзей пользователя.

Цукерберг соответствующие нововведения подтверждает. С его слов, в Facebook поступало много обращений о том, что контент от публичных страниц компаний и СМИ почти полностью заполнил всю ленту.