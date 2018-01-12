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ИЗМИР

WWF призвал немецких политиков остановить строительство газопровода «Северный поток-2»

12.01.2018 05:47
WWF призвал немецких политиков остановить строительство газопровода «Северный поток-2»

WWF и СОП Германии направили письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, главе СДПГ Мартину Шульцу и председателю ХСС Хорсту Зеехоферу с просьбой остановить строительство газопровода «Северный поток-2», который является угрозой для экологической системы Балтийского моря. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на сообщение издания Der Tagesspiegel.

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08:58 0 0
гостья:

Это называется "экологический терроризм", который полностью замешан на политике.Выборочный и лицемерный! И является сейчас главным инструментом запада. Для давления, шантажа, угроз в отношении тех проектов, которые этому западу не угодны. Экология как прикрытие. И плевать им на то, что сами катастрофически загрязнили нефтью (после аварии на скв.) Мексиканский залив. И МОЛЧОК. Вот где последствия ужасны! -Гольфстрим замедляется, климат необратимо меняется.

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