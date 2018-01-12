WWF призвал немецких политиков остановить строительство газопровода «Северный поток-2»

12.01.2018 05:47



WWF и СОП Германии направили письмо канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, главе СДПГ Мартину Шульцу и председателю ХСС Хорсту Зеехоферу с просьбой остановить строительство газопровода «Северный поток-2», который является угрозой для экологической системы Балтийского моря. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на сообщение издания Der Tagesspiegel.