Владимир Путин отметил необходимось вести предвыборную дискуссию в рамках закона

11.01.2018 22:12



Во время встречи с главами ведущих российских информационных агентств и печатных СМИ в "Комсомольской правде" президент России Владимир Путин прокомментировал большое количество кандидитов на участие в выборах главы государства. По его словам это полезно, так как дает людям возможность высказаться о проблемах страны и обостряет дискусию, пишет РИА Новости. Также, президент подчеркнул важность соблюдения закона в предвыборной дискуссии.