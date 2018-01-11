Корабль пришельцев заметили над Кремлем (видео)

11.01.2018 21:25



В Сети был опубликован видеоролик с неопознанным летающим объектом, который пролетел над московским Кремлём. Очевидцы сообщили, что ролик был снят уже в этом году.

Гуманоиды в последнее время начали активно посещать территорию РФ. Они появляются в разных российских регионах, очевидцы периодически успевают заснять «вторжение пришельцев» на камеру и разместить видео в Сети. В этот раз неопознанный объект был замечен самом центре российской столицы, когда он пролетал над Кремлём. На кадрах видео можно заметить светящийся шар, который через несколько секунд исчез, а потом появился и второй. Пользователи сети скептически отнеслись к данному видео. Многим из них сложно поверить в тот факт, что мы во Вселенной не одни и на Землю периодически «наведываются» инопланетные существа, пишет vistanews.ru.