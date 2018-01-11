Путин заявил о готовности РФ передать Украине военную технику из Крыма

11.01.2018 20:56



Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал заявление, что Москва готова передать Киеву военные корабли из Крыма, пишет "Газета.Ru".

Об этом глава государства сообщил во время встречи с главными редакторами отечественных средств массовой информации.

Он также отметил, что РФ готова пригласить специалистов из Киева для утилизации боеприпасов Украины в Крыму, поскольку перевозить их опасно.

Путин назвал нынешнюю ситуацию между странами ненормальной и выразил уверенность в нормализации отношений.