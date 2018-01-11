В мессенджере WhatsApp обнаружили опасную уязвимость

11.01.2018 19:23



На конференции Real World Crypto в Швейцарии специалисты из Рурского университета рассказали об опасной уязвимости сервера популярного мессенджера WhatsApp, пишет Российская газета, со ссылкой на The Verge. Данная уязвимость касается групповых чатов и состоит в том, что человек, контролирующий сервер мессенджера может без разрешения администратора включать в групповые чаты новых пользователей, которые автоматически получают доступ ко всей будущей переписке группы.