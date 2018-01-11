ФАС возбудила дело по признакам картеля в отношении компаний строящих аэропорты

11.01.2018 17:58



Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении ПАО "Трансстроймеханизация" и ЗАО "Трест Камдорстрой" в связи с признаками картеля, который мог получить доход в размере более 25 млрд. рублей. Данные компании занимаются строительством взлетно-посадочных полос и аэропортов, пишет РИА Новости, со ссылкой на заявление начальника управления ФАС по борьбе с картелями Андрея Тенишева. По его словам, в рамках заведенного дела, ведомство также проверит ситуацию с Дальневосточными аэропортами.