Начала действовать блокчейн-лаборатория Сбербанка России

11.01.2018 14:56



Как говорится в официальном сообщении, сегодня, Сбербанк России открыл блокчейн-лабораторию. Она предназначена для проведения исследования новейших технологий в этой сфере и будет сотрудничать с различными сообществами, стартапами и ассоциациями, пишет РБК. Также лаборатория разработает программы обучения в сфере блокчейна.