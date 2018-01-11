Начала действовать блокчейн-лаборатория Сбербанка России
11.01.2018 14:56
Как говорится в официальном сообщении, сегодня, Сбербанк России открыл блокчейн-лабораторию. Она предназначена для проведения исследования новейших технологий в этой сфере и будет сотрудничать с различными сообществами, стартапами и ассоциациями, пишет РБК. Также лаборатория разработает программы обучения в сфере блокчейна.
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Не подумал бы никогда, что банк может заниматься такими высоконаучными проектами. С другой стороны, если бы не он, то не понятно, додумался ли кто-то об этом вообще.