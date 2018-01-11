Совет Федерации проверит подачу материала по присоединению Крыма в учебниках по истории России

11.01.2018 13:35



Учебник "История России: начало XX - начало XXI века", выпущенный издательством "ДРОФА", отправят на дополнительную экспертизу в Российскую академию наук, пишет Интерфакс. Такое решение было принято после того, как спикер Совете Федерации Валентина Матвиенко высказала претензии к формулировкам по вопросу присоединения к России полуострова Крым. Также, спикер предложила комитету Совета Федерации по образованию и науке проверить все учебники на соответствующую подачу материала по присоединению Крыма.