ЕК рассматривает возможность предоставления Украине новой макрофинансовой помощи

11.01.2018 10:51



Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли сообщил, что по поручению президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера профильные службы проводят оценку возможности предоставления Украине макрофинансовой помощи, пишет РБК. Также, Мингарелли отметил, что в данный момент ЕК не может предоставить Киеву третий транш помощи в размере €600 млн., из-за невыполнения обязательств по проведению реформ.