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ИЗМИР

Арестован подозреваемый в подготовке убийства российского посла в Турции Андрея Карлова

11.01.2018 10:20
Арестован подозреваемый в подготовке убийства российского посла в Турции Андрея Карлова

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на газету Daily Sabah в Турции арестован подозреваемый по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. По данным Сил безопасности Турции арестованному принадлежала ключевая в роль в подготовке убийства российского дипломата. Также, газета Daily Sabah сообщает о принадлежности подозреваемого к группировке "Террористическая организация фетхуллахистов". 

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