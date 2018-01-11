Арестован подозреваемый в подготовке убийства российского посла в Турции Андрея Карлова

11.01.2018 10:20



Как сообщает ТАСС, со ссылкой на газету Daily Sabah в Турции арестован подозреваемый по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. По данным Сил безопасности Турции арестованному принадлежала ключевая в роль в подготовке убийства российского дипломата. Также, газета Daily Sabah сообщает о принадлежности подозреваемого к группировке "Террористическая организация фетхуллахистов".