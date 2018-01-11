Российская делегация не поедет на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы

11.01.2018 09:37



Вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой заявил, что российская делегация не будет участвовать в первой в этом году январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, пишет ТАСС. Это связано с тем, что в регламент организации не внесен пункт о предоставлении гарантий недискриминации прав национальных делегаций, который является одним из главных условий возобновления работы делегации России в ПАСЕ.