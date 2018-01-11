Открыт прием заявок для участие в конкурсе на получение грантов проекта "Открытая сцена"

11.01.2018 09:18



Департамент культуры города Москвы начал прием заявок на конкурс грантов проекта "Открытая сцена". Режиссеры-постановщики и профессиональные творческие коллективы, а также молодые музыканты могут подать заявку на участие в конкурсе до 31 января, пишет Интерфакс. Победившим в соревновании вручат гранты на постановку спектаклей и сопровождение музыкальных проектов и программ.