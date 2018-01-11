МИД Британии отказал в предоставлении дипломатического статуса Джулиану Ассанжу

11.01.2018 08:44



Правительство Эквадора получило отказ от Министерства иностранных дел Великобритании на запрос о предоставлении дипломатического статуса основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, который находится в эквадорском посольстве в Лондоне, пишет РИА Новости, со ссылкой на газету Guardian. Также, официальный представитель МИД Великобритании сообщил, что власти не ведут диалог с Эквадором по вопросу Ассанжа.