Тральщики России оснастят отечественными противоминными дронами

11.01.2018 07:07



Как сообщили газете «Известия» в Главкомате ВМФ России, отечественные корабли оснастят противоминными дронами. Уничтожать мины и искать их теперь будут легкие безпилотные катера, сделанные из углепластика, являющиеся носителями специальных подводных роботов.

Отмечается, что испытания противоминного комплекса «Диамант» завершены, они выведут отечественные противоминные силы на качественно новый уровень и значительно снизят риск для моряков.