Пентагон сообщил о ликвидации трех лидеров «Аль-Каиды» в Йемене
10.01.2018 23:24
Центральное командование США сообщило, что в результате авиаударов в Йемене в ноябре и декабре 2017 г. были уничтожены 3 лидера «Аль-Каиды» (запрещена в Российской Федерации).
По данным Пентагона, двадцатого ноября в провинции Эль Бейла был уничтожен Умар аль-Санаани. В декабре там же ликвидировали координатора внешних операций Микдада аль-Санаани и посредника Хабиба аль-Санаани, отвечавшего за переброску оружия, взрывчатки и денежных средств, передает РЕН ТВ.
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Моё мнение о том что США " уничтожила лидеров террористической групперовки " полный бред и это обосновоно тем что Российские военные объявили что уничтожат всех террористов . И Как только это заявление попало на публику то США взяла инициативу в свои руки . Я не буду удивлён что в скором времени где-то снова появиться террористическая групперовка только с одной по правкой в иминах .