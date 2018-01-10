Пентагон сообщил о ликвидации трех лидеров «Аль-Каиды» в Йемене

10.01.2018 23:24



Центральное командование США сообщило, что в результате авиаударов в Йемене в ноябре и декабре 2017 г. были уничтожены 3 лидера «Аль-Каиды» (запрещена в Российской Федерации).

По данным Пентагона, двадцатого ноября в провинции Эль Бейла был уничтожен Умар аль-Санаани. В декабре там же ликвидировали координатора внешних операций Микдада аль-Санаани и посредника Хабиба аль-Санаани, отвечавшего за переброску оружия, взрывчатки и денежных средств, передает РЕН ТВ.