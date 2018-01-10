В Балтийске обнаружили 100-килограммовую глубинную бомбу времен Великой Отечественной

10.01.2018 22:57



В Балтийске обнаружили глубинную бомбу времён ВОВ весом 100 килограмм, передает RT на русском со ссылкой на ЦУКС ГУ МЧС России по Калининградской области.

Сообщается, что рядом с бомбой также были найдены 9 миномётных мин калибра 81 мм.

Как сообщил представитель МЧС, близлежащий район взят под охрану правоохранителями. Вывоз бомбы и мин для уничтожения запланирован на одиннадцатое января.

Как информирует tvzvezda.ru, снаряд был обнаружен на пересечении ул. Чехова и Приморского шоссе. Бомбу нашли во время работ, связанных с прокладкой подземного электрического кабеля.