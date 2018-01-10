Уфологи обнаружили на земном спутнике секретную колонию пришельцев (видео)

10.01.2018 21:38



Охотники за неопознанными объектами пытаются доказать, что на Луне есть жизнь и базы пришельцев. Не так давно они опубликовали в YouTube видео-доказательства того, что на земном спутнике есть секретная колония гуманоидов. Им удалось снять загадочные здания инопланетного происхождения на поверхности Луны. По словам уфологов, видео доказывает существование долговременной теории заговора. На кадрах видны строения, которые могут быть жилищами инопланетян либо секретным форпостом Национального аэрокосмического агентства. В видео присутствуют одни из самых чётких снимков зданий, которые когда-либо были сняты на земном спутнике. Видеоролик просмотрели более 55000 человек. Многие из них были поражены увиденным и согласились с тем, что инопланетяне на самом деле наблюдают за нашей планетой со спутника. По мнению скептиков, данное видео является очередной подделкой, пишет gazetadaily.ru.