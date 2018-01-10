В РФ упали показатели самообеспеченности картофелем

10.01.2018 21:17



Российскую Федерацию ждет картофельный кризис. Самообеспеченность россиян данным продуктом по итогам 2017 г. окажется ниже порогового значения, установленного Доктриной продовольственной безопасности страны. Такие прогнозы приводятся в пресс-релизе, который размещен на официальном сайте Счетной палаты, информирует портал Дни.ру.

«Объемы производства картофеля могут быть сокращены, что может отрицательным образом отразиться на уровне самообеспеченности …», – заявили в Счетной палате.

Сообщается, что в 2017 г. самообеспеченность российских граждан картофелем оказалась на 15 процентов меньше, чем в 2015 г.

В ведомстве также отметили, что за последние 10 лет посевные площади сократились в 1,7 раза. Помимо этого прекратили существование почти 2 миллиона частных хозяйств.