Владимир Путин собрал почти половину необходимых для регистрации на выборах подписей

10.01.2018 20:21



Сопредседатель предвыборного штаба действующего президента России Владимира Путина Елена Шмелева сообщила о том, что на сегодняшний момент собрано около 149 тысяч подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы, пишет РИА Новости. Это чуть меньше половины необходимых для самовыдвиженца 300 тысяч. Данное количество подписей было собрано за шесть дней работы.