Владимир Путин собрал почти половину необходимых для регистрации на выборах подписей
10.01.2018 20:21
Сопредседатель предвыборного штаба действующего президента России Владимира Путина Елена Шмелева сообщила о том, что на сегодняшний момент собрано около 149 тысяч подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы, пишет РИА Новости. Это чуть меньше половины необходимых для самовыдвиженца 300 тысяч. Данное количество подписей было собрано за шесть дней работы.
Написать комментарий