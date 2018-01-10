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ИЗМИР

Владимир Путин собрал почти половину необходимых для регистрации на выборах подписей

10.01.2018 20:21
Владимир Путин собрал почти половину необходимых для регистрации на выборах подписей

Сопредседатель предвыборного штаба действующего президента России Владимира Путина Елена Шмелева сообщила о том, что на сегодняшний момент собрано около 149 тысяч подписей в поддержку выдвижения кандидатуры Владимира Путина на президентские выборы, пишет РИА Новости. Это чуть меньше половины необходимых для самовыдвиженца 300 тысяч. Данное количество подписей было собрано за шесть дней работы.

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