На поле в Митино появилась огромная надпись «Господи, помоги России»
10.01.2018 20:19
Фото: Google Maps
На границе области и московского района Митино появилась необычная надпись «Господи, помоги России». Она была зафиксирована спутниками Google Maps и отмечена на карте как «туристический объект», работающий круглосуточно.
Гигантские буквы находятся на поле в деревне Гаврилково и представляют собой вырытые в земле канавки.
О происхождении мольбы о помощи разгорелся настоящий спор среди пользователей социальных сетей, сообщает Life.ru.
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