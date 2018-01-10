На поле в Митино появилась огромная надпись «Господи, помоги России»

10.01.2018 20:19



Фото: Google Maps

На границе области и московского района Митино появилась необычная надпись «Господи, помоги России». Она была зафиксирована спутниками Google Maps и отмечена на карте как «туристический объект», работающий круглосуточно.

Гигантские буквы находятся на поле в деревне Гаврилково и представляют собой вырытые в земле канавки.

О происхождении мольбы о помощи разгорелся настоящий спор среди пользователей социальных сетей, сообщает Life.ru.