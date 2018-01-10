В 2017 году Государственная дума сэкономила более 700 млн. рублей

10.01.2018 17:21



Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин, на открытии первой в этом году сессии, рассказал о сэкономленных Думой в 2017 году денежных средствах в размере 706 320 тысяч рублей, пишет Life.ru. Экономия происходила за счет зарплат депутатов и сотрудников аппарата, а также за счет уменьшения средств на использование залов делегатов. При этом спикер подчеркнул, что все задачи стоящие перед аппаратом были выполнены.