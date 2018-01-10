Алексей Улюкаев содержится в трехместной камере следственного изолятора «Кремлевский централ»

10.01.2018 16:56



По сведениям полученным Интерфаксом от осведомленного источника, Алексей Улюкаев содержится в трехместной камере следственного изолятора «Кремлевский централ» на территории СИЗО «Матросская тишина», пишет РБК. Вместе с ним в камере находятся еще двое граждан. Напоминаем, что бывший министр экономического развития РФ был приговорен к восьми годам лишения свободы за получение взятки в размере $2 млн.