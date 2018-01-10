Минприроды подтвердило право граждан собирать данные о загрязнении окружающей среды без лицензии

10.01.2018 15:56



Официальные представители Министерства природы РФ сообщили, что граждане России, которые собирают данные о состоянии окружающей среды и загрязнении воздуха не нуждаются в получении специальной лицензии, пишет РБК. Однако, в ведомстве отметили, что речь идет только о физических лицах. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны лицензировать свою деятельность в соответствии с законодательством РФ.