Дроны, атаковавшие российские базы в Сирии, были выпущены из района контролируемого оппозицией
10.01.2018 15:28
Министерство обороны РФ сообщило откуда были запущены 13 начиненных взрывчаткой беспилотников, которые атаковали российские базы в Сирии, пишет Российская газета. Запуск был произведен из контролируемой формированиями умеренной оппозиции зоны деэскалации "Идлиб". В связи с чем, ведомство направило письма официальным лицам Турции с требованием пресечения подобных атак.
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Если нет возмездия - за нарушение перемирия, будут атаки и вряд ли кто будет переговариваться и мириться пока есть фора...Маленький Израиль реагирует точечно и молниеносно не взирая не на что а затем обосновывает...ВВП копируется в поведении вспомните Грузию стреляли наших миротворцев грузины как в тире ответа ноль вот и пошли войной в Осетию, Ичкерия то же самое полезли в Дагестан, Донбасс остановили наступление мир и что умылись кровью Если нет адекватной реакции это поощрение к эскалации ..Идя голосовать включайте голову...