Дроны, атаковавшие российские базы в Сирии, были выпущены из района контролируемого оппозицией

10.01.2018 15:28



Министерство обороны РФ сообщило откуда были запущены 13 начиненных взрывчаткой беспилотников, которые атаковали российские базы в Сирии, пишет Российская газета. Запуск был произведен из контролируемой формированиями умеренной оппозиции зоны деэскалации "Идлиб". В связи с чем, ведомство направило письма официальным лицам Турции с требованием пресечения подобных атак.